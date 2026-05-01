Tras renuncia de Julio Berdegué, Columba Jazmín López será la primera mujer al frente de la Secretaría de Agricultura

Julio Berdegué Sacristán anunció este viernes su salida de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), tras poco más de un año y medio al frente de la dependencia en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En su lugar fue designada la ingeniera agrónoma Columba Jazmín López Gutiérrez, quien se convertirá en la primera mujer en encabezar la política agrícola nacional.

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A través de un mensaje en sus redes sociales, Berdegué agradeció a la mandataria “por el honor de haber servido a México y a su pueblo como miembro de su gabinete”. Indicó que continuará colaborando en el equipo del gobierno federal, específicamente en la asesoría y coordinación de asuntos agroalimentarios internacionales, con énfasis en la próxima revisión del T-MEC.

“Le doy gracias de la manera más sincera [...] y en adelante, en su equipo en las negociaciones internacionales sectoriales”, escribió el funcionario sinaloense, quien ya sostuvo una conversación con López Gutiérrez para garantizar una transición ordenada.

Querida Presidenta @Claudiashein:



Le doy gracias de la manera más sincera, por el honor de haber servido a México y a su pueblo como miembro de su gabinete y, en adelante, en su equipo en las negociaciones internacionales sectoriales. — Julio Berdegué (@JulioBerdegue) May 2, 2026

¿Quién es Columba Jazmín?

Columba Jazmín López Gutiérrez es ingeniera agrónoma egresada de la UAM Xochimilco, con especialización en agroecología y agricultura orgánica. Cuenta con una maestría en Administración Pública por el INAP y acreditación como inspectora orgánica. Desde marzo de 2025 se desempeñaba como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural en la Secretaría de Bienestar, donde coordinó el programa Sembrando Vida.

Contexto del relevo

El cambio se da en medio de críticas de diversos sectores productivos que han expresado inconformidades por los resultados en atención al campo. La designación de López Gutiérrez representa un giro hacia perfiles con énfasis en programas sociales y soberanía alimentaria. Aunque el relevo se considera inminente, aún se espera la confirmación oficial de la fecha de toma de posesión.

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JGH