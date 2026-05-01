Coronación de reina y cabalgata marcan la Expo Feria Ganadera Sabancuy 2026

Este viernes se realizó la tradicional cabalgata de la Asociación Ganadera Local, desde el rancho Santa Cruz hasta el lienzo charro de Sabancuy, en donde decenas de jinetes a caballo participaron en el recorrido que duró alrededor de tres horas.

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Los cabalgantes y pobladores en general se dieron cita en el rancho Santa Cruz desde las 11:00 horas, en donde se realizó la coronación de la reina de la Expo Feria Ganadera Sabancuy 2026, la señorita Melany Guadalupe Novelo Cocom, y después se hizo un convivio con todos los presentes para que, alrededor de las 14:00 horas, iniciara la cabalgata.

El rancho Santa Cruz, del señor Elías Novelo Maldonado, fue el lugar elegido para coronar a la reina, la señorita Melany Guadalupe Novelo Cocom, quien dijo que es un honor para ella ser elegida, ya que sus padres y abuelos son ganaderos, por lo que trae ese amor por la ganadería en la sangre.

La cabalgata formó parte de la Expo Feria Ganadera Sabancuy 2026. / Pedro Díaz Rivero

Señaló que es muy importante estar unidos como ganaderos y participar en los eventos que se hacen en la tradicional feria de mayo cada año, por lo que se quiere que participen en las actividades que se van a realizar este año. Subrayó que el sector ganadero es fundamental para la región de Sabancuy, por lo que es importante la unión del gremio para ser más fuertes.

Al terminar sus palabras, los asistentes empezaron a comer y, después del convivio, se organizaron para salir en la cabalgata, ya que iban a recorrer alrededor de ocho kilómetros hasta llegar al poblado y recorrer algunas calles hasta el lienzo charro de Sabancuy. El recorrido duró alrededor de tres horas, en donde los cabalgantes iban adelante y atrás las motos y carros, acompañados de música y buen ambiente.

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Al llegar al lienzo charro, los cabalgantes descansaron mientras que los pobladores llegaban para disfrutar del jaripeo que se iba a realizar para seguir con el evento. Cabe señalar que no hubo ningún incidente durante la cabalgata y todo se desarrolló en orden; este sábado se realizará la segunda cabalgata organizada por las autoridades locales.

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JGH