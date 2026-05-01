Inicia la XLIX Expoferia de Kantunilkín: vitrina estratégica para la producción local

Con el respaldo de autoridades estatales y municipales, esta tarde se realizó el corte de listón inaugural de la cuadragésima novena edición de la Expoferia de Kantunilkin, consolidándose como el evento de mayor relevancia en el municipio Lázaro Cárdenas.

La festividad, que abarca los ramos ganadero, agrícola, artesanal y pesquero, permanecerá abierta al público desde hoy y hasta el próximo 5 de mayo.

​El recinto ferial congrega a una amplia gama de productores locales que han respondido a la convocatoria oficial para exhibir la riqueza de sus sectores. Agricultores de la región presentan cosechas directas del campo, destacando la comercialización de sandía, mangos y hortalizas de temporada a costos competitivos para el consumidor.

Por su parte, el sector ganadero local ha dispuesto una muestra de los ejemplares más sobresalientes de sus hatos, subrayando el avance genético y productivo de la ganadería en el municipio.

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​En el área artesanal, agrupaciones y organismos como "Lol Bé" y el ICAT han manifestado altas expectativas de ventas. Sus representantes señalaron que el objetivo primordial es proyectar el valor del trabajo manual, ofreciendo piezas únicas que narran la identidad local a precios accesibles.

La oferta se complementa con la participación de apicultores, floricultores y diversas instituciones que utilizan este foro como plataforma de vinculación comercial.

​El programa de actividades para los próximos cinco días integra una agenda cultural robusta, la cual contará con la intervención de agrupaciones artísticas locales e invitados especiales, además de presentaciones de grupos musicales de renombre.

Con esta infraestructura, la Expoferia de Kantunilkín busca fortalecer la economía interna y reafirmar su importancia como punto de encuentro para los sectores productivos de Lázaro Cárdenas.