Iguanas del Cancún FC buscan remontar la semifinal en casa ante la Jaiba Brava

Después de perder 2-1 contra la Jaiba Brava en el partido de “Ida” de la semifinal de la Liga Expansión MX; el encantador de los Iguanas del Cancún FC, Miguel Bravo, confió que, en el juego de vuelta contra los Jaibos, este domingo desde las 18:00 horas en su cueva, el Estadio Andrés Quintana Roo, le darán la vuelta al marcador y con ello lograrán su boleto a la gran final de la liga plata del futbol mexicano.

“Tampico tiene una muy buena plantilla, no solo en su plantel titular, sino en sus cambios tienen muy buenos jugadores y una buena afición que los apoya, pero confiamos en que nosotros también tenemos muy buenos jugadores y ganaremos en nuestro estadio el domingo”, expresó en entrevista Miguel Bravo.

Reconoció que, ante ello este domingo en el Estadio Andrés Quintana Roo jugarán muy concentrados, ya que reconocen que enfrentan un gran rival.

“Yo creo que en estos partidos enfrentamos a un gran equipo con buenos jugadores, por lo que creo que los detalles y la concentración tiene que estar al cien por ciento; en el partido contra La Jaiba tuvimos como cuatro o cinco jugadas de gol o quizás menos, por lo que tenemos que saber defendernos de estas jugadas, ya que cualquier equipo te puede meter un gol al primer minuto o al final, por lo que tenemos que saber jugar ese tipo de partidos y en casa hacerlo mejor”, admitió.

Cuestionado sobre el torneo que realizaron en la temporada, el entrevistado destacó que fue muy bueno y que esperan coronarlo con una estrella más en su jersey.

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“Hemos hecho un buen torneo largo, Apertura y Clausura, por lo que queremos enfocarnos en ese día a día y hacerlo mejor y darle una estrella más al club”, adelantó.

Sobre el juego en el que cayeron ante los de Tampico; el timonel destacó que esto se debió a que su club perdió la profundidad en el juego.

“Mis jugadores siempre están luchando, por lo que tienen un gran desgaste, al ir al espacio con velocidad, por lo que hay más desgaste; la Jaiba reforzó las mismas posiciones, lo que generó que ellos hicieran un buen partido y quizás nosotros perdimos un poco de profundidad”, admitió.

Finalmente, Bravo reconoció que para nada están contentos con la derrota ante la Jaiba Brava.

“Tenemos una buena racha de partidos sin perder, pero claramente no estamos contentos con el resultado, pero en mi forma de ver fue muy parejo el juego, por lo que tenemos la confianza de que en casa ganaremos”, concluyó.