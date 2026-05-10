Peso Pluma revela admiración por Gloria Trevi: “Te admiro y respeto”

La reciente interacción entre Peso Pluma y Gloria Trevi ha capturado la atención de la industria musical, consolidando un puente generacional entre el máximo exponente de los corridos tumbados y la icónica "Diva del Pop". El encuentro tuvo lugar en el show de Hassan Emilio Kabande Laija en Chicago.

Durante la presentación de PP en Estados Unidos, el cantante detuvo su concierto para presentar a su invitada especial, siendo nada más y nada menos que Gloria Trevi. Este momento fue celebrado por los fanáticos de ambos artistas, sin embargo, lo más llamativo fue cuando Peso expresó su admiración por la cantante.

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¿Cómo fue que Peso Pluma expresó su admiración por Gloria Trevi?

Durante su segundo concierto en el United Center de Chicago, como parte de su gira por Estados Unidos, Peso Pluma detuvo el show para presentar a una "invitada muy especial". Ante la sorpresa de los miles de asistentes, el cantante de corridos tumbados expresó su profunda admiración por Gloria Trevi.

"No tengo palabras... tengo un respeto y una admiración cabrona por la siguiente mujer que está a punto de cantar aquí en el escenario. Un icono de la música mexicana” expresó el músico antes de que Trevi se presentará en el escenario frente a todos los asistentes.

Tras la presentación, Gloria Trevi apareció en el escenario desatando la euforia del público. Juntos interpretaron el clásico de 1989, "Dr. Psiquiatra". Los fans aplaudieron que Peso Pluma, el máximo exponente de la música actual, reconozca a las leyendas que abrieron camino en géneros disruptivos.

Gloria Trevi agradece la oportunidad de subir al escenario

Posterior al show, la cantante utilizó sus redes sociales para agradecer la invitación: "Gracias por la invitación. Qué energía tan fregona vivimos en Chicago. ¡México presente siempre! Una noche increíble" escribió Trevi, consolidando lo que parece ser el inicio de una amistad mediática o, posiblemente, una futura colaboración en estudio.

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