Estudiante de secundaria termina lesionada en fuerte choque en Carrillo Puerto

Una estudiante de secundaria, resulto seriamente lesionada, luego de verse involucrada en un brutal choque cuando circulaba a bordo de una motocicleta. La menor luego de recibir los primeros auxilios por parte de los paramédicos de la Cruz Roja, fue trasladada de urgencias al hospital general de esta ciudad para su atención médica.

Los hechos se registraron luego de las 13 horas con 15 minutos en la calle 85 por la calle 58 de la colonia Leona Vicario, cuando fue reportado un choque entre una camioneta y una motocicleta y que en el lugar se encontraba una persona seriamente lesionada y que se requería de la presencia de una ambulancia.

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Los primeros en hacer acto de presencia fueron los elementos de la dirección de Transito Municipal, quienes se hicieron cargo de los hechos, y seguidamente arribó la ambulancia de la Cruz Roja Delegación Felipe Carrillo Puerto, en la cual descendieron dos paramédicos que se encargaron de brindar los primeros auxilios a la menor que se encontraba tendida sobre el pavimento.

Trascendió en el lugar que la menor es estudiante de la Secundaria Leona Vicario, quien minutos antes había salid de la escuela y cuando se dirigía a su domicilio, y al circular sobre la calle 58 de sur a norte y que al llegar a la altura de la calle 85 y aparentemente no respetar su alto en disco fijo se estampó en contra de una camioneta que circulaba sobre en la vía preferencial.

Al sitio se arremolinaron un sinfín de personas que radican por la zona e incluso algunos estudiantes de secundaria que se dirigían a sus hogares.