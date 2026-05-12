CCE exige reforzar retenes tras ola de homicidios en Campeche

Luego de que el viernes el Estado contabilizó nueve homicidios en menos de 24 horas, por lo que se le consideró, la Presidencia del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCEC), Martha Adriana Reyes Aldama, exigió reforzar los retenes en los municipios más alejados.

Señaló que es necesario identificar focos rojos en algunos municipios a consecuencia de la inseguridad, ya que Campeche se ha caracterizado por ser una de las entidades más seguras del país, junto con Yucatán.

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Luego de la ola de crímenes del pasado 8 de mayo en Calakmul, donde mataron a tres personas, y en Escárcega, donde asesinaron a tres individuos, y por la noche en la ciudad capital acribillaron a dos más, el organismo empresarial explicó que cuentan con una mesa de seguridad en donde los afiliados pueden exponer cualquier situación delictiva que afecte sus negocios.

Por lo mismo, aconseja que los retenes sean reforzados para detectar posibles ilícitos, sobre todo en el caso de Calakmul, para no afectar las inversiones en el rubro turístico.

En cuanto a las acciones para disminuir la delincuencia, señaló que todos deben estar involucrados y que el sector privado es un canal abierto para exponer situaciones inseguras y presentárselas a las autoridades de Seguridad.