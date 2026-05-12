Rescatan a dos pescadores de Telchac Puerto tras quedar varados en altamar

La pronta reacción de los cuerpos de rescate permitió localizar sanos y salvos a dos pescadores de Telchac Puerto que fueron reportados como extraviados luego de no regresar a tierra tras una jornada de pesca en altamar.

La Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán informó que los hombres habían salido durante la madrugada del lunes 11 de mayo a bordo de una embarcación tipo Imemsa de 25 pies de eslora, color blanco con borde rojo, con rumbo al norte de Telchac Puerto.

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De acuerdo con el reporte oficial, al no retornar al puerto de abrigo en el horario previsto y perderse toda comunicación vía telefónica y radio, se activó un operativo de búsqueda con apoyo de una embarcación de rescate de la SSP.

Los pescadores fueron identificados como Juan Benjamín P.C., de 40 años, y Jesús M.L., de 29, ambos originarios de Telchac Puerto. Tras varias horas de búsqueda, fueron localizados aproximadamente a 29 millas del puerto.

Según las autoridades, la embarcación permanecía anclada debido a una falla mecánica en el motor, situación que les impidió regresar por sus propios medios.

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Durante la intervención, elementos de la SSP les proporcionaron agua y posteriormente realizaron el remolque de la lancha hasta el puerto de abrigo de Telchac Puerto, donde ya eran esperados por sus familiares.

La SSP confirmó que ambos pescadores se encuentran sanos y salvos y que no se reportaron personas lesionadas durante el incidente.

Asimismo, la corporación señaló que durante todo el operativo se mantuvo coordinación y comunicación constante con autoridades federales, priorizando en todo momento la seguridad de los pescadores y su retorno seguro a tierra.