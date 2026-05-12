Ciberdelincuencia acecha a la Iglesia Católica: aumentan suplantaciones de identidad de párrocos para pedir dinero

Los hoteles y moteles de Campeche, así como las iglesias católicas, son dos de los sectores de la capital donde los llamados “delincuentes virtuales” han puesto su atención para intentar cometer fraudes y estafas.

En el sector del hospedaje se registran en promedio de tres a seis intentos de fraude por semana, mediante los cuales los responsables buscan generar daños económicos a los propietarios de estos negocios. El modus operandi suele iniciar con una llamada telefónica.

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Campeche (AMHM), Héctor Cámara Mijangos, señaló que estos delitos han obligado a los encargados a modificar los sistemas de atención a los huéspedes, al grado de retirar los teléfonos del interior de las habitaciones.

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Explicó que el mecanismo es sencillo: los estafadores llaman a los números de atención al cliente y solicitan hablar con el administrador o encargado de turno, momento clave para evitar ser víctimas del engaño; añadió que las capacitaciones al personal están enfocadas en detectar este tipo de llamadas.

El tema cobra relevancia luego de las alertas emitidas por la delegación Campeche de la Condusef, que en su último corte registra más de 180 quejas mensuales de intento de estafa. Del total, los fraudes vía telefónica o mediante plataformas digitales representan alrededor del 25 % por cada 100 casos, afectando la economía de las familias campechanas.

Por su parte, la representante de Más Vida Más Familia, Nicte-Ha Aguilera Silva, informó que en lo que va del año han recibido más de 100 reportes relacionados con este tipo de engaños vía telefónica.

Señaló que también se han detectado casos de robo de identidad de sacerdotes y párrocos, utilizada por delincuentes virtuales para solicitar dinero a nombre de la Iglesia Católica, aprovechándose de la vulnerabilidad de los ciudadanos.

Recomendó a la población evitar contestar llamadas de números desconocidos, así como mensajes donde se anuncien supuestos premios o rifas, además de tomar medidas de seguridad digital y registrarse en aplicaciones de protección para prevenir fraudes que pudieran repercutir en afectaciones económicas o de otro tipo sin poder dar con el responsable.