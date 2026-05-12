¿Christian Nodal fue de vacaciones a Disney con Inti?, esto se sabe sobre al respecto

Desde hace mucho tiempo, las cosas entre Christian Nodal y Cazzu no han salido de la mejor forma, pues no logran llegar a un acuerdo por la hija que tuvieron en común, Inti. Sin embargo, nueva información ha comenzado a circular, donde se afirma que el sonorense ha hecho varias peticiones.

De acuerdo con lo que se ha mencionado, Christian Nodal aprovechó el pasó de Cazzu por México para pedir una reunión con la menor. Incluso, un periodista aseguró que lo hizo sin un trámite legal y sin pedir permiso.

Noticia Destacada ¡Confirmado! Christian Nodal se presentará en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026

Nodal logró convivir con su hija, Inti

El encargado de revelar la información fue el periodista Javier Ceriani, quien compartió por medio de sus redes sociales que algunas fuentes cercanas al sonorense, confirmaron que pudo ver a Inti con el apoyo y la disposición de Cazzu. Se sabe que el encuentro se dio el día de ayer lunes 11 de mayo.

“Nodal se presentó de prepo en el lobby del hotel donde está Julieta alojada en su día de descanso (…) lo que hizo Cazzu fue, de una humildad, de buena madre, de buena persona, Julieta dejó entrar a Christian a ver a Inti”

Noticia Destacada ¿Ángela Aguilar usa el cuarto de Inti, para sus mascotas y los sube a la cama?

Además, el periodista aseguró que días antes, abogados de Nodal y Cazzu se reunieron para llegar a una mediación. Se aseguró que el cantante pide tener tres días a su hija para poder llevarla a Disney, aunque se ha mencionado que la jueza se negó.

“Nodal habría exigido, 3 días para estar con Inti y llevarla a Disney, sacar a Inti de las manos de su madre… Le ofrecieron entonces, una convivencia antes un día entero, tiene que hacer facetime, para que la niña se acostumbre y se empiece a familiarizar con ese rostro, él (Nodal) no quiso hacer lo que la jueza le pidió”

Noticia Destacada Majo Aguilar señala que existe un distanciamiento con Ángela Aguilar

Además, se reveló que Inti estaría en visitas con el psicólogo, debido a todo lo que le ha tocado vivir con sus polémicos padres.

“Inti está yendo al psicólogo, porque ya está sufriendo las consecuencias de la ausencia de su padre y esta convivencia la puede traumatizar más a la niña…”

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal