¡Tragedia en Xcaret! Turista extranjero muere ahogado en una alberca del complejo turístico en Riviera Maya

Un turista de origen extranjero presuntamente perdió la vida por ahogamiento en una de las albercas del complejo hotelero de Xcaret, las autoridades de la Fiscalía General de Quintana Roo han iniciado las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con datos preliminares, el hallazgo fue realizado por menores de edad que se encontraban en la zona, que al percatarse de la situación avisaron de inmediato a su madre, quien a su vez notificó al personal del hotel, ante la emergencia solicitaron la intervención de los servicios médicos.

Minutos después arribaron los paramédicos a bordo de una ambulancia privada, quienes intentaron realizar maniobras de reanimación, sin embargo, el turista ya no presentaba signos vitales.

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Pese al fallecimiento de un huésped del hotel, los directivos no lo reportaron de inmediato a las autoridades locales para su conocimiento, el cuerpo fue trasladado a un nosocomio de esta ciudad.

El incidente ha provocado críticas debido al presunto hermetismo que la empresa maneja en este tipo de tragedias, fuentes cercanas señalan que el complejo turístico busca habitualmente retirar a los huéspedes o visitantes de sus instalaciones lo antes posible cuando ocurren decesos internos, intentando evitar que los hechos trasciendan mediáticamente.

En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas exactas en las instalaciones del complejo hotelero, y con esto de nuevo este grupo hotelero queda bajo la lupa al ser uno de los centros recreativos más polémicos de la Riviera Maya.