Comando armado “levanta" y tortura a cuatro policías municipales en Nuevo Xcán

Una madrugada de terror se vivió este martes en la delegación municipal de Nuevo Xcán, en los límites fronterizos con Yucatán, tras un ataque armado que culminó con la privación ilegal de la libertad y tortura de cuatro agentes de la Policía Municipal.

Entre las víctimas del grupo delictivo se encuentra una mujer oficial, de acuerdo a los reportes preliminares. Los hechos iniciaron minutos después de la una de la mañana, cuando un comando fuertemente armado irrumpió en la comunidad realizando múltiples detonaciones contra la fachada de la delegación policial ubicada sobre la avenida principal.

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Tras el asedio, los agresores sometieron a los cuatro elementos de guardia, subiéndolos por la fuerza a vehículos para desaparecer con rumbo desconocido.

La agresión activó de inmediato el "Código Rojo" en la zona sur, movilizando a efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y el Ejército Mexicano.

Pese al despliegue masivo y la intensidad de la búsqueda, las autoridades estatales han mantenido un estricto hermetismo sobre la identidad de los responsables y el móvil del atentado.

Tras varias horas de incertidumbre, los uniformados fueron localizados en un punto cercano a la comunidad, presentando visibles huellas de violencia y habiendo sido golpeados salvajemente.

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Cerca de las siete de la mañana, los agentes fueron trasladados de urgencia a un hospital en la cabecera municipal para recibir atención médica especializada.

Actualmente, el centro hospitalario se encuentra bajo un fuerte dispositivo de custodia por parte de fuerzas federales y estatales, mientras que en la delegación de Nuevo Xcán peritos de la Fiscalía realizan el levantamiento de casquillos para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por estos hechos