¿Hoy es el futuro? Androides 17 y 18: el giro oscuro de Dragon Ball Z

La aparición de los Androides 17 y 18 en Dragon Ball Z es uno de esos momentos que marcaron un antes y un después en el anime. Su llegada no solo elevó el nivel de peligro para los Guerreros Z, también transformó la narrativa en un tono más oscuro y apocalíptico, consolidando a la saga de los androides como una de las más memorables.

Para millones de fanáticos de Dragon Ball Z, el 12 de mayo no es una fecha cualquiera. Dentro de la historia creada por Akira Toriyama, este día marca el momento en que los temidos Androides 17 y 18 debían aparecer para comenzar una de las etapas más oscuras y recordadas del anime.

Todo comenzó cuando Trunks del Futuro viajó al pasado para advertirle a Goku sobre una amenaza capaz de acabar con los Guerreros Z y destruir gran parte de la humanidad. En uno de los diálogos más icónicos de la serie, el joven saiyajin revela la fecha exacta del ataque:

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“El día 12 de mayo a las 10 de la mañana aparecerán dos individuos poderosos”.

Desde entonces, cada año los fans recuerdan la famosa “profecía” de Dragon Ball Z y las redes sociales se llenan de memes, referencias y publicaciones sobre la supuesta llegada de los androides creados por el Dr. Gero

La saga de los androides es considerada una de las mejores de Dragon Ball Z debido al cambio radical en la historia. La tensión aumentó con la enfermedad de Goku, el entrenamiento desesperado de los Guerreros Z y la aparición de enemigos mucho más fríos y peligrosos.

Fans de Dragon Ball recuerdan este 12 de mayo la llegada de los androides / Especial

Además, la llegada de Androide 17 y Androide 18 dejó escenas inolvidables, como la brutal derrota de Vegeta a manos de Androide 18 o el despertar de Cell, quien terminaría convirtiéndose en una amenaza todavía mayor.

Curiosamente, en la línea temporal alterada por Trunks, los primeros enemigos que aparecen no son 17 y 18, sino los Androides 19 y 20. Sin embargo, los famosos hermanos terminarían despertando poco después, convirtiéndose en piezas clave de toda la saga.

Con el paso de los años, el 12 de mayo se transformó en una fecha especial para la comunidad otaku y seguidores de Dragon Ball, quienes recuerdan este momento como uno de los episodios más importantes de la historia del anime.