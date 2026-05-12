Victoria Ruffo habla sobre las acusaciones que enfrenta Vadhir Derbez

Durante estos últimos días, mucho se ha hablado sobre la controversia que rodea a Vadhir Derbez, luego de que una modelo lo señaló de un presunto abuso, luego de participar en uno de los videos del cantante.

En medio de toda la polémica que se ha generado alrededor de este caso, el propio cantante decidió otorgar una entrevista al programa "De Primera Mano" donde negó de forma contundente las acusaciones y aseguró que todo podría tratarse de una extorsión, incluso mencionó que cuenta con pruebas.

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Victoria Ruffo habla sobre la polémica que enfrenta Vadhir Derbez

Ante la fuerte polémica que vive el hijo de Eugenio Derbez, son muchos los famosos que han decidido pronunciarse, una de estas fue Victoria Ruffo, mamá de José Eduardo Derbez, quien es su hermano del cantante.

La actriz tuvo un encuentro con varios medios de comunicación, donde fue cuestionada sobre esta controversia que rodea al actor. Sin embargo, decidió mantenerse al margen de la situación y pidió que no le preguntaran sobre el caso.

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"Les voy a pedir un favor, ese no es mi tema, se los agradezco mucho, no es mi tema"

Y añadió que Jose Eduardo está apoyando a su hermano, pero mencionó que esto no es tan fácil, lo que vive Vadhir es muy complicado.

"Son hermanos (José Eduardo y Vadhir Derbez), entre ellos se apoyarán y se cuidarán. No está fácil"

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