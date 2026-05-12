Ayuntamiento de Tenabo admite impago de bonos a trabajadores por crisis financiera

La alcaldesa de Tenabo, Mariela Sánchez Espinoza, aceptó que el Ayuntamiento mantiene adeudos por concepto de bonos de antigüedad con trabajadores sindicalizados, aunque justificó el incumplimiento al atribuirlo a problemas financieros relacionados con las Cuentas Públicas del municipio, así como otros compromisos económicos pendientes.

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La edil emanada del partido Morena alegó que la falta de pago no se debe a la falta de voluntad de su administración, sino a las complicaciones financieras derivadas de bloqueos de cuentas bancarias ocasionados por laudos laborales interpuestos contra la Comuna.

Sostuvo que desde el año pasado el Ayuntamiento comenzó a cubrir parte de los estímulos a trabajadores que cumplieron años de servicio, pero no lograron concluir los pagos debido a dichas afectaciones financieras.

“Estuvimos pagándoles lo que correspondía a quienes cumplieron años de antigüedad, pero no pudimos concluir debido a bloqueos de cuentas por motivo de laudos”, declaró.

Sánchez Espinoza indicó que ha sostenido reuniones con dirigentes sindicales estatales y municipales para informarles sobre la situación financiera del Ayuntamiento y reiterarles que los pagos se realizarán conforme las finanzas municipales lo permitan.

Incluso señaló que a inicios de este año continuaron entregando algunos pagos pendientes. No obstante, afirmó que el Ayuntamiento debe priorizar otros gastos de operación, entre ellos salarios y compromisos de cuenta corriente.

“Tenemos que pagar salarios, tenemos que ver muchos otros temas”, argumentó la alcaldesa al pedir paciencia a los trabajadores afectados.

Aunque insistió en que existe disposición para cumplir con esta prestación laboral, la presidenta municipal omitió revelar el monto total del adeudo que mantiene el Ayuntamiento por concepto de bonos de antigüedad, así como el número exacto de trabajadores sindicalizados afectados por esta situación.

La alcaldesa dijo que el Gobierno Municipal continuará atendiendo los pendientes económicos conforme lo vaya permitiendo la capacidad financiera de la administración.

“Sí se les va a pagar, hay la voluntad y la intención, porque es lo que por ley les corresponde”, subrayó Sánchez Espinoza.

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JGH