José Manuel Figueroa explota contra Imelda Tuñón y le lanza fuerte amenaza

Desde hace unos meses, Imelda Tuñón y Jose Manuel Figueroa, se encuentran envueltos en una fuerte polémica, situación que llegó a los tribunales por unos audios que se filtraron. Ahora, el propio cantante reveló a los medios de comunicación los detalles del proceso legal.

Recordemos que, la joven comentó que supuestamente Jose Manuel Figueroa abusó de Julián Figueroa, situación que el cantante negó rotundamente y por tal razón decidió proceder legalmente en contra de la madre de su sobrino, pero también desmintió a Imelda Tuñón.

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¿Qué dijo José Manuel Figueroa sobre el caso Imelda Tuñón?

En el encuentro que tuvo con la prensa, un reportero le preguntó si había tenido comunicación por Instagram con Imelda Tuñón, pues ella así lo afirmó. Por ese motivo José Manuel Figueroa sacó su celular y no encontró nada.

“¡Vamos a ver si es otra mentira! A ver, aquí está, aparece. A ver, mensajes. ¡Ay, mi vida, no hay! ¿por dónde me estaba buscando?”

Pidió que no se caiga en las mentiras de Imelda Tuñón, incluso mencionó que tiene todo el derecho de demandar a la joven por las declaraciones que hizo en su contra.

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“Tengo todo el derecho de demandarla. Me voy a morir y mi nieto va a ver esas jaladas. Mi hija, lo más triste, es que mi hija no tiene la fuerza como la tengo yo para defender a mi muerto, Joan Sebastian, o a mis hermanos cuando dicen la pend…”

Añadió que quiere justicia y que espera que Imelda Tuñón vaya a la cárcel por sus acciones.

“¿No sé te hace una grosería que el día que me estén enterrando vayan a atacar a mi hija y a mi nieto o a mis futuros y les pregunten con un micrófono ‘oye, ¿tu padre violó?’ Más vale que lo compruebe, porque puedo meterla a la cárcel por sus denuncias y estu… que dijo. Voy a usar todo mi poder para que pague conforme a la ley”.

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