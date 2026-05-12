Sargazo, perros y barreras amenazan anidación de tortugas en Playa del Carmen, advierten ambientalistas

Las autoridades municipales de Playa del Carmen aseguran |garantizar la seguridad y protección de las tortugas marinas para la próxima temporada. En contraste, activistas locales señalan que el alto volumen del sargazo y las barreras principalmente en zona de anidación como la Playa 72, 88 y Punta Esmeralda no se garantiza la seguridad de los quelonios.

La secretaria de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, Kandy Joana Mendoza Ramírez puso en marcha el Programa Municipal de Protección y Conservación de Tortugas Marinas para la temporada 2026, según ella, con esto, el gobierno de Playa del Carmen reafirma su compromiso para preservar el patrimonio natural y la protección de las tortugas

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En contraste, el activista Ángel de la Mora Gutiérrez, en la costa existe un grave problema, no hay garantías de proteger los nidos de tortugas y menos las crías, ya que en la zona de Playa 72, colindante con la franja costera de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta de Playa del Carmen, la presencia de perros representa una grave amenaza.

"Además, las barreras artificiales recientemente colocadas también es un impedimento para que las tortugas puedan arribar en la costa con facilidad y puedan desovar, y de esto, las autoridades municipales han omitido atender el problema", refirió.

En tanto que el activista Carlos Jiménez Arreola, opinó que la presencia de perros y bañistas ahuyentan a las tortugas, es necesario que desde la avenida CTM hasta la playa Punta Esmeralda se delimite el área, se garantice la vigilancia para que las tortugas puedan arribar en la costa.

"Mientras la gente siga bajando en la Playa 72 con sus perros no hay garantías de proteger a los quelonios, y esas barreras representan otro peligro para que las crías de las tortugas puedan entrar al mar, esto es una trampa para ser devorados por otras especies relató Jiménez Arreola.

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Para que las tortugas marinas puedan arribar en las costas en esta temporada es necesario que las autoridades restringen el acceso de perros, incluso, moderar la cantidad de bañistas, colocar señalamientos en la zona para proteger y conservar áreas de anidación, agregó el buzo, Javier Rodríguez Sandoval.

Para la titular de Medio Ambiente, la protección de las tortugas marinas es una tarea y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, así como la sociedad civil, la comunidad académica y la Iniciativa Privada (IP), en contraste, los activistas han venido exigiendo desde medidas de seguridad en la costa, prohibir el acceso de perros, pero que hasta ahora han omitido atender el problema.