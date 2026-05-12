Talento yucateco sube al ring: Daniel Garrido y Russell Acosta lideran “Camino a la Cima” en Mérida

Las dos jóvenes joyas del pugilismo yucateco, Daniel Garrido y Russell Acosta regresarán al ring para encabezar la función del box profesional “Camino a la Cima” el próximo 6 de junio en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

Ambos peleadores están con paso invicto en busca de una oportunidad por el título de sus divisiones, en el caso de Garrito tiene 12 victorias, seis por la vía del cloroformo en peso pluma, y Acosta marcha con 16 triunfos, seis antes de tiempo en minimosca.

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“Estoy contento de volver a subirme al ring, vengo muy preparado para dar lo mejor de mí y seguir con mi sueño de conseguir el cinturón mundial”, señaló Russell.

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Como platillo principal para el evento estará en cubano radicado en nuestro Estado, Adriano Sayú, quien hará su debido en 10 episodios al exponer su invicto de nueve combates, todas ganadas por nocaut, ante el poblano Brandon Velázquez en peso medio.