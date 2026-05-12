Salud emite aviso epidemiológico por hantavirus tras brote en crucero MV Hondius

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave) emitió un aviso epidemiológico por el brote de hantavirus detectado en el crucero de expediciones MV Hondius, con el fin de reforzar la vigilancia en unidades médicas de México.

El aviso fue dirigido a unidades de salud de primero, segundo y tercer nivel, así como a Unidades de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria y a integrantes de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública.

La autoridad sanitaria pidió al personal médico mantenerse atento a posibles casos compatibles con la enfermedad. Sin embargo, precisó que hasta ahora no se han reportado contagios de hantavirus en México relacionados con este brote.

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

El Conave explicó que los hantavirus son virus zoonóticos asociados principalmente con roedores. En humanos pueden provocar enfermedades graves, especialmente cuando existe exposición a materiales contaminados con orina, heces o saliva de animales infectados.

El brote del crucero corresponde al virus Andes, una variante particular porque tiene evidencia documentada de transmisión limitada entre personas, sobre todo por contacto físico estrecho y prolongado, exposición a secreciones o contacto con objetos contaminados.

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La OMS también identifica al virus Andes como la única especie conocida de hantavirus capaz de transmitirse de forma limitada entre humanos.

OMS mantiene riesgo bajo por brote en crucero

La Organización Mundial de la Salud informó inicialmente ocho casos vinculados al MV Hondius, tres de ellos mortales, y confirmó que cinco correspondían a infecciones por hantavirus.

Reportes posteriores elevaron la cifra a 10 casos confirmados, mientras las autoridades continúan el seguimiento de pasajeros y tripulación.

La Secretaría de Salud de México, a través del CONAVE, emitió aviso epidemiológico por el brote multinacional de hantavirus de los Andes asociado a un crucero. Al 11 de mayo de 2026, se han registrado 9 casos, 7 confirmados, 2 sospechosos y 3 defunciones. Sin casos en México. pic.twitter.com/71A4gdY9FR — Suave Eeevee (@EeveeEpi) May 12, 2026

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, señaló que el riesgo para la salud global sigue siendo bajo, debido a que los casos sospechosos y confirmados permanecen aislados bajo vigilancia médica.

Aun así, el organismo recomendó una cuarentena de 42 días desde el 10 de mayo para personas expuestas, aunque cada país define cómo aplicar esa medida.

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