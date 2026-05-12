Ricardo Monreal respalda a Morena ante posible juicio político contra Maru Campos

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, confirmó que su bancada acompañará las decisiones que tome la dirigencia nacional del partido, incluida una eventual solicitud de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Durante una conferencia de prensa, el legislador precisó que cualquier procedimiento deberá desarrollarse conforme a la ley y sin anticipar resultados políticos o jurídicos.

Señaló que Morena actuará con responsabilidad institucional en caso de que la dirigencia presente formalmente una solicitud contra la mandataria estatal.

Monreal insistió en que el proceso dependerá de la existencia de elementos suficientes, por lo que evitó adelantar si una eventual petición tendría viabilidad dentro de la Cámara de Diputados.

“No somos un grupo de sueltos”, dice Monreal

El coordinador parlamentario rechazó que exista división interna dentro de Morena y defendió la necesidad de mantener unidad y cohesión política.

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“No somos un grupo de sueltos”, expresó al explicar que los legisladores de su partido respaldan las definiciones de la dirigencia nacional cuando estas se toman dentro del marco político y legal correspondiente.

También fue cuestionado sobre la movilización convocada para el próximo sábado. Monreal aclaró que aún no ha recibido invitación formal, aunque afirmó que podría asistir si su agenda se lo permite y si el partido lo convoca.

Juicio político debe apegarse a la ley, advierte Monreal

Respecto al posible juicio político contra Maru Campos, Monreal subrayó que todas las denuncias deben recibir el mismo trato, sin privilegios ni prioridades políticas.

#EnVivo Converso con medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados. https://t.co/DNWDkorZ9G — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 12, 2026

El diputado reiteró que la Cámara deberá revisar cualquier solicitud con base en criterios jurídicos y no solo partidistas. Con ello, marcó distancia de un pronunciamiento anticipado y sostuvo que el procedimiento deberá avanzar únicamente si existen pruebas y fundamentos suficientes.

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