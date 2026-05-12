Querida actriz perdió la vida de forma inesperada a los 32 años

La industria del entretenimiento se encuentra de luto, luego de darse a conocer que una actriz perdió la vida a los 32 años, la joven que tenía un gran futuro por delante y una carrera que lucía muy prometedora. Cabe mencionar que esta lamentable noticia fue anunciada por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León.

El día lunes 11 de mayo, se informó sobre el fallecimiento de la actriz Pamela Marisa, una joven que no solamente actuaba, también contaba con una increíble voz. Esta noticia tomó por sorpresa a sus compañeros y conocidos, pues todo sucedió de forma repentina.

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¿De qué murió la actriz Pamela Marisa?

Es importante mencionar que hasta el momento no se saben con exactitud las causas del fallecimiento de la joven, pero sus seguidores no dudaron en compartir un mensaje de despedida y de apoyo para su familia.

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Recientemente, por medio de la plataforma de X, el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León informó la muerte de la actriz de teatro y cantante con un emotivo mensaje.

"El Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León se une a la pena que embarga a la comunidad teatral por el sensible fallecimiento de Pamela Marisa, actriz, cantante y bailarina"

Pamela Marisa fue una actriz, cantante y bailarina, tuvo grandes participaciones en proyectos de teatro como "Los Miserables", "Legalmente Rubia", "Los Monstruos", "Olvidarás el fuego" y"El diario de Ana Frank", entre otras.

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