Qué comen los yucatecos los miércoles: este es su menú tradicional

En Yucatán, los miércoles no solo parten la semana: también tienen sabor propio. En muchas casas y fondas de Mérida, los aromas del potaje de lentejas o del tradicional plato de lentejas cocidas con carne, verduras y especias anuncian que llegó el “miércoles de lentejas”, una costumbre que ha pasado de generación en generación y que sigue muy viva entre las familias yucatecas.

Aunque algunos lo llaman simplemente “lentejas”, otros le dicen “potaje”, especialmente cuando lleva ingredientes más completos como puerco, longaniza, plátano macho o verduras.

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Lo cierto es que este platillo se ha convertido en uno de los menús más tradicionales de mitad de semana en la Península.

¿Por qué los yucatecos comen lentejas los miércoles?

La tradición tiene raíces familiares y religiosas. En muchos hogares antiguos de Yucatán, los miércoles eran considerados días ideales para preparar comidas “de cuchara”, rendidoras y económicas, especialmente antes del fin de semana.

Las lentejas cumplían perfecto con eso: llenadoras, sabrosas y fáciles de cocinar para toda la familia. Además, durante décadas, las abuelas y mamás yucatecas acostumbraban organizar los menús semanales casi de forma fija:

Lunes de frijol con puerco

Martes de puchero

Miércoles de lentejas o potaje

Jueves de escabeche

Viernes de poc chuc

Sábado de chicharra o relleno negro

Domingo de cochinita pibil o lechón al horno

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¿Qué lleva el tradicional potaje yucateco?

Cada casa tiene su versión, pero el estilo yucateco suele incluir: