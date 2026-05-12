Accidente entre moto Italika y camioneta de galletas en Campeche

El conductor de una motocicleta Italika de color rojo resultó con un golpe en la cabeza, después que se impactara contra la parte posterior de una camioneta de una empresa de galletas, en la tarde sobre la avenida Héctor Pérez Martínez por calle 47 de la Esperanza. Fue atendido por personal del Sistema de Atención Médica (SAMU) y trasladado al hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar para su valoración médica. Tomaron conocimiento elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) que acordonaron el área y levantaron evidencias.

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 13:20 horas, cuando circulaba con dirección al centro de la ciudad una camioneta con caja seca propiedad de una empresa distribuidora de galletas, sobre la avenida Héctor Pérez Martínez. Al llegar a la calle 47, el conductor viró hacia su lado derecho, pero en esos momentos circulaba en el mismo carril y dirección una motocicleta Italika de color rojo, conducida por un hombre.

Al no guardar su distancia reglamentaria, no pudo frenar a tiempo y se impactó en la parte posterior de la camioneta, cayendo sobre el pavimento y resultando con un golpe en la cabeza. Fue atendido por personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias y, tras ser estabilizado, trasladado al hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar para su atención médica.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) que acordonaron el área y levantaron evidencias. Al parecer, las partes involucradas llegaron a un acuerdo de reparación de daños, mientras las unidades fueron trasladadas al corralón de la ciudad, donde quedaron bajo resguardo policiaco para los trámites correspondientes.