Con crayola roja quiso “revivir” sus placas vencidas y terminó detenido en Campeche

Un conductor fue retenido por elementos policiacos luego de ser sorprendido circulando con las matrículas de su automóvil alteradas presuntamente con crayola, en calles del barrio central de la capital campechana.

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Los hechos ocurrieron este martes sobre la calle 45, entre Tamaulipas, cuando efectivos policiacos realizaban un recorrido de vigilancia y detectaron irregularidades en las placas de un automóvil compacto. De acuerdo con los primeros reportes, los uniformados le marcaron el alto al conductor en el cruce de la calle 45 con Tamaulipas para realizar una inspección preventiva. Durante la revisión, los agentes observaron que las matrículas habían sido modificadas aparentemente con crayola, por lo que procedieron a retener al automovilista.

Inicialmente, el sujeto fue señalado por una posible clonación de placas, sin embargo, dicha acusación fue descartada posteriormente, lo que evitó que fuera puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. Pese a ello, las autoridades determinaron aplicar sanciones administrativas al conductor por la alteración de las placas vehiculares y otras faltas relacionadas al reglamento vial.

Como parte del procedimiento, la placa alterada fue retirada y asegurada por las autoridades, mientras que el vehículo sería remolcado a un depósito vehicular para continuar con los trámites correspondientes. Asimismo, se informó que el propietario deberá regularizar la situación administrativa de la unidad y cubrir la multa correspondiente para poder recuperar el automóvil. El hecho generó curiosidad entre vecinos y transeúntes de la zona centro, debido a la inusual manera en que fueron alteradas las matrículas del vehículo.

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JGH