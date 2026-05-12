Blindan Palizada: Conagua inspecciona ríos para evitar inundaciones en temporada de lluvias 2026

Ante la próxima temporada de lluvias, la Comisión Nacional del Agua realizó un recorrido de supervisión en los puntos críticos que generan obstrucciones en el escurrimiento de los ríos Palizada y Viejo, con el objetivo de prevenir inundaciones en las comunidades asentadas a la vera de los afluentes.

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El director de la Conagua, Víctor Manuel Guillermo Maldonado, explicó que las brigadas técnicas integradas por personal de Atención de Emergencias y de la Dirección de Protección Civil Municipal llevaron a cabo el operativo de inspección y vigilancia en los cuerpos de agua de la región.

En la supervisión de los puntos críticos se evaluó que no se evite la reducción de los cauces para detectar sedimentos o maleza que impidan el flujo libre del agua. Además, la prevención de la contaminación para identificar los focos de riesgo que puedan afectar la calidad del vital líquido, así como mitigar los riesgos de inundación, por lo que es necesario verificar las condiciones de los bordos de protección con lo que se garantiza que, con el incremento de las lluvias, el agua siga su curso natural sin afectar a las comunidades aledañas.

Con estos trabajos que se realizan de manera anticipada, explicó que buscan reducir los riesgos en el municipio ante la posibilidad de que se registren lluvias intensas provocadas por los fenómenos hidrometeorológicos.

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JGH