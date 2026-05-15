Pedro Pascal afirma que la Selección Mexicana va a ser campeón del Mundial 2026

Estamos a unos días de que arranque el Mundial 2026, por lo que en muchos ambientes la mayoría de los temas que se hablan son mundialistas, el espectáculo no es la excepción. Por ese motivo, el actor Pedro Pascal, famoso por sus trabajos en cintas como ‘Gladiador II’, reveló sus pronósticos.

Cuando se le preguntó sobre su equipo preferido para poder ganar la Copa Mundial de la FIFA, Pedro Pascal respondió con firmeza que la Selección Mexicana se va a coronar por primera ocasión en una justa mundialista.

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Las palabras del actor, causaron mucha sensación en las redes sociales de todo México y en algunas otras partes del continente. Recordemos que, no es la primera ocasión que Pedro Pascal muestra su cariño por la cultura de nuestro país.

La Selección Mexicana tiene varias justas mundialistas tratando de llegar al quinto partido, por lo que las declaraciones del actor han sorprendido a más de una persona.

Pedro Pascal is ready for the World Cup ⚽️🇲🇽



Don’t miss Star Wars: The Mandalorian and Grogu only in theaters May 22 🍿 pic.twitter.com/Z1e3mfjZ7X — ESPN FC (@ESPNFC) May 15, 2026

El Mundial 2026, arranca el próximo 11 de junio, donde México se va a enfrentar a Sudáfrica en la cancha del Estadio Banorte.

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