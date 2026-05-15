Tigres vive un infierno en el Diamante de Fuego y pierde por paliza ante los Diablos Rojos del México

Un ataque de tres carreras en la entrada de las buenas noches, otro de seis en la tercera y uno más de cuatro en la octava, encaminaron a los Diablos Rojos del México a quedarse con el primer juego de la Guerra de Guerras en el estadio Alfredo Harp Helú, al vencer 14-5 a los Tigres de Quintana Roo, que pese al revés tuvieron un muy buen relevo del campechano Ernesto Borges, además del primer cuadrangular de la campaña para Cristopher Gastélum.

La pizarra en este compromiso se puso en marcha en el mismo primer inning con un ataque de tres carreras a favor de los Diablos ya con dos outs, cuando ligaron cuatro extrabases, incluyendo un home run del dominicano Maikel Franco (7) productor de dos anotaciones y un doblete de Carlos Pérez que llevó una más a tierra prometida.

Los Tigres se metieron al score en la tercera entrada, al acercarse 1-3 con un timbrazo de Miguel Ojeda Jr, gracias a un sencillo remolcador al jardín izquierdo de Diego Madero.

En el mismo tercer episodio, los escarlatas volvieron a hacer daño después de dos tercios fuera, al armar un racimo de seis registros, con par de impulsadas para Carlos Sepulveda, Robinson Canó y Julián Ornelas.

Así transcurrió el desafío, hasta que en el sexto acto los capitalinos sumaron su décima rayita en los spikes de Carlos Pérez, quien se embasó con golpe.

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Pero los bengalíes no se rindieron y en el séptimo capítulo rugieron en cuatro ocasiones, producto de un doblete de Miguel Ojeda Jr., con el que anotaron Phillip Ervin y Troy Viola, al tiempo que Cristopher Gastélum (1) detonó su primer home run del calendario, llevándose por delante al receptor de los caribeños.

Los Diablos sellaron la pizarra final en la novena tanda con cuatro carreras, destacando el quinto vuela cercas del año para el dominicano Robinson Canó.

La victoria le correspondió a James Kaprelian (2-0) en labor de seis innings, tres hits, una carrera que fue limpia, seis ponches y una base por bolas. Mientras que el revés se le apuntó al debutante Christian Allegreti (0-1), con trabajo de dos tercios de entrada, cuatro imparables, uno de ellos de cuatro estaciones, tres anotaciones limpias y un pasaporte.

El segundo juego de la primera edición de la Guerra de Guerras en la Temporada 2026 de la LMB Banorte, entre los Diablos Rojos del México y los Tigres de Quintana Roo, se jugará la tarde de este sábado 16 de mayo en punto de las 16:00 horas (17:00 horas en Quintana Roo).

El Diamante de Fuego del estadio Alfredo Harp Helú de la CDMX será testigo del choque entre las dos franquicias más ganadoras en la historia de la LMB, con el duelo probable entre el venezolano Ricardo Pinto (0-2 con 6.17) y el estadounidense Colton Eastman (0-1 con 11.57) por los bengalíes.