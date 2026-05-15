Auto se incendia sobre la carretera Federal 307, en el tramo Playa del Carmen–Tulum

Vehículo particular se incendió la tarde de este viernes sobre la carretera Federal 307, en el tramo Playa del Carmen–Tulum, a la altura del acceso previo a Paamul, generando intensa movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, automovilistas que transitaban por la zona alertaron al número de emergencias 911, tras observar que la unidad comenzó a desprender humo y posteriormente fue consumida por las llamas a un costado de la vía federal.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al lugar para sofocar el incendio y evitar que el fuego se propagara hacia la maleza cercana o representara un riesgo para otros vehículos que circulaban por la carretera. Asimismo, personal de Protección Civil y autoridades de seguridad realizaron labores de abanderamiento para prevenir accidentes en la zona.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas; sin embargo, el vehículo resultó con severos daños materiales debido a la intensidad del fuego. El incidente provocó tráfico lento en dirección hacia Tulum, mientras los cuerpos de emergencia trabajaban para controlar la situación y retirar la unidad siniestrada.

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Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al circular por la carretera Federal 307 y respetar las indicaciones del personal de emergencia, ya que las maniobras continuaban durante varios minutos.

De manera preliminar, no se descarta que una posible falla mecánica o un cortocircuito hayan originado el incendio, aunque serán las autoridades correspondientes quienes determinen las causas exactas del siniestro tras las investigaciones pertinentes.

Bomberos lograron controlar el fuego después de varios minutos de labores, permitiendo que la circulación comenzara a normalizarse paulatinamente en el tramo afectado.