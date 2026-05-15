Saskia Niño de Rivera habla sobre la polémica con los hijos de Carmen Salinas

Desde hace varias semanas, Saskia Niño de Rivera se encuentra enfrentando una fuerte polémica debido a su podcast ‘Penitencia’, donde un hombre privado de su libertad, aseguró que Carmen Salinas estaba involucrada en algunos rituales en donde se involucraban menores de edad.
Ante esta situación, la familia de la fallecida actriz se mostró muy indignada y aseguró que harían lo posible por proceder de manera legal.
En un reciente evento, la también escritora aseguró que está tranquila y mencionó que en su momento ofreció disculpas por un error editorial y aprovechó el encuentro con los medios para asegurar que no existe ninguna base para una demanda en su contra.
"Yo respeto mucho, en su momento pedí disculpas por ese error editorial. En ningún momento mi intención fue lastimar a nadie, reconozco que cuando nos equivocamos hay que pedir perdón"
Añadió que no fue requerida por ninguna autoridad y confía en que esta situación, que ya lleva varios meses, no pasará a mayores.
"Sí vi las declaraciones, yo no he recibido notificación, estoy segura que no habrá porque no hay un delito como tal. Yo sigo en mi trabajo, respeto mucho a los medios y el mundo del entretenimiento, pero yo trato de mantenerme muy al margen"
Puntualizó que está preparada por si la situación avanza en una situación legal.
"No ha habido un acercamiento. Pedí perdón como tuve que hacerlo, expliqué lo que tuve que explicar. Si hay que defenderse, hay que defenderse, si hay que atender el caso, hay que atender el caso. Hay que seguir adelante".