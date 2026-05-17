Ataque armado deja una mujer y un menor de edad heridos en la colonia Las Brisas de Champotón

Una persona del sexo femenino identificada como M.G. F. S. y un menor sin identificar, resultaron lesionados tras recibir impactos de bala en la colonia Las Brisas, en Champotón. Según testigos oculares, los responsables de este acto se dieron a la fuga a bordo de una camioneta color roja, Honda CRV, con placas del Estado de Campeche.

De acuerdo con los datos recabados, los hechos ocurrieron la noche de este domingo 17 de mayo, alrededor de las 21:00 horas, sobre la calle 25, entre 20 en la colonia antes referida.

Se logró saber que una persona del sexo femenino, identificada como M.G.F.S., recibió un impacto de bala en una extremidad. Por su parte, su acompañante, al parecer su hijo, un menor de edad recibió varios impactos de bala; sin embargo, no se precisa su gravedad.

Ambas personas fueron trasladadas al hospital IMSS Bienestar de Champotón, para su valoración médica. Se desconoce su estado de salud.

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Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes se encargaron de acordonar la zona. Más tarde se sumaron paramédicos de la Cruz Roja, delegación Champotón.

De igual forma, llegaron elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), así como personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) con sede en Champotón, quienes se encargaron de verificar el lugar de los hechos, así como de las evidencias balísticas que se encontraban afuera del domicilio.

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) confirmó los hechos a través de un comunicado, indicando que las autoridades competentes ya están investigando el atentado para dar con los responsables.