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Diez personas, incluida una menor, mueren en un ataque armado en Puebla, México

La FGE informó por medio de un comunicado sobre la situación, además de señalar que la policía municipal acudió al inmueble.

Por Redacción Por Esto!

17 de may de 2026

1 min

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Diez personas mueren en un ataque armado en Puebla.
Diez personas mueren en un ataque armado en Puebla. / Facebook: Fiscalía General del Estado de Puebla

La Fiscalia General del Estado de Puebla (FGE) informó que inició una carpeta de investigación por el fallecimiento de diez personas en la comunidad de Texcalapa, perteneciente al municipio de Tehuitzingo.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Policía Municipal acudieron al inmueble tras recibir una solicitud de apoyo por parte de un ciudadano que observó a personas aparentemente sin signos vitales en el lugar.

Diez personas mueren en un ataque armado en Puebla.
Diez personas mueren en un ataque armado en Puebla. / Fiscalía General del Estado de Puebla.

Al arribar al domicilio, las autoridades localizaron a varias personas con lesiones por proyectil de arma de fuego. Asimismo, una mujer que era trasladada para recibir atención médica perdió la vida en el trayecto.

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