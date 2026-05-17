Saskia Niño de Rivera afirma que no existe demanda por parte de la familia de Carmen Salinas

La polémica legal entre la activista Saskia Niño de Rivera y la familia de la fallecida actriz Carmen Salinas ha sumado un nuevo capítulo recientemente. Y es que Saskia ha asegurado que no hay una demanda formal en su contra por parte de los familiares de la actriz, a pesar de las amenazas de iniciar un proceso legal.

La conductora del pódcast Penitencia ha afirmado públicamente que, hasta el momento, no existe ninguna demanda formal ni notificación jurídica en su contra, sosteniendo que sus acciones no constituyen ningún delito. Estos comentarios han generado un gran revuelo en redes y entre sus seguidores.

Noticia Destacada Saskia Niño de Rivera pide una disculpa pública a la familia de Carmen Salinas

Saskia Niño de Rivera afirma que no hay proceso legal en su contra

Al ser cuestionada por los medios de comunicación en un evento reciente, Saskia Niño de Rivera fue muy tajante al desmitificar el supuesto proceso legal. La activista aseguró que se enteró de las intenciones de la familia Salinas a través de los medios, pero que ella no ha recibido ningún requerimiento o notificación formal por parte de ninguna autoridad.

La activista afirmó que no prevé que la denuncia proceda, explicando: "Estoy segura que no habrá [demanda] porque no hay un delito como tal". Aunque reconoció que existió un "error editorial" al dejar ese fragmento, defendió la verdadera profundidad de la entrevista, la cual asegura busca visibilizar las infancias de los niños marginados.

Saskia confirmó que no ha existido un acercamiento o conversación privada con los herederos de la actriz. Sin embargo, enfatizó que, si la situación escala y es necesario defenderse ante los tribunales, lo hará.

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