Yolanda Andrade sorprende al revelar que fue diagnosticada con otro doloroso padecimiento

La querida conductora mexicana Yolanda Andrade ha vuelto a encender las alarmas entre sus seguidores. Fue por medio de sus redes sociales que la actriz reveló que fue diagnosticada con un doloroso padecimiento, siendo catalogada por los médicos como una de las enfermedades más dolorosas.

Fue en un video cuando la presentadora explicó los padecimientos que provocan los dolores físicos más severos. Dentro de la lista, Andrade comentó la enfermedad que ella misma padece, la noticia sorprendió a sus seguidores y al mundo del espectáculo por lo grave de la afección.

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¿Qué doloroso padecimiento que sufre Yolanda Andrade?

Por medio de sus redes sociales, específicamente en la plataforma Threads, Yolanda Andrade reveló que fue diagnosticada con neuralgia del trigémino. Este padecimiento es catalogado por los médicos como una de las enfermedades más dolorosas del mundo, generando sorpresa entre sus fanáticos.

La revelación se dio luego de que la presentadora de Montse & Joe compartiera un video explicativo sobre los padecimientos que provocan los dolores físicos más severos, comentando textualmente de forma directa: “Neuralgia del trigémino es lo que yo tengo”. Este nuevo diagnóstico llega a sus 53 años como un tercer golpe severo a su salud.

A pesar de la gravedad de su panorama de salud y de haber sufrido recientemente una fractura de costilla, Yolanda Andrade se mantiene activa en la televisión y en contacto con sus seguidores. La sinaloense ha expresado que su intención de compartir estos diagnósticos es visibilizar estas enfermedades que muchas personas sufren.

¿Qué es Neuralgia del trigémino?

La neuralgia del trigémino es un trastorno crónico que afecta al nervio trigémino, el cual se encarga de transmitir las sensaciones del rostro directamente al cerebro. Quienes la padecen describen las crisis como descargas eléctricas o punzadas devastadoras y sumamente intensas, que generalmente se concentran en un solo lado de la cara.

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Lo complejo de este padecimiento es que acciones completamente normales y automáticas pueden disparar una dolorosa crisis de segundos o minutos. Gestos comunes como hablar, comer, masticar, sonreír, lavarse la cara, cepillarse los dientes o incluso sentir el roce del viento o el frío pueden provocar dolor.

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