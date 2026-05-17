Cazzu revela restricción legal para hablar de Christian Nodal en México

La cantante argentina Cazzu ha sorprendido al público y a los medios de comunicación tras su llegada a México, al revelar de manera contundente que se encuentra bajo una restricción legal que le prohíbe hablar públicamente de Christian Nodal, así como de los detalles que rodean el proceso judicial por la custodia y manutención de su hija Inti.

La revelación fue dada por la artista en un encuentro con los medios de comunicación, sorprendiendo al público y a sus seguidores por dicha restricción legal. Cazzu comentó esto con la finalidad de frenar las preguntas sobre su expareja y dar a conocer porque ya no será posible hablar de Nodal.

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¿De qué trata la restricción legal para hablar de Nodal?

Durante su encuentro con la prensa mexicana, previo a su presentación en el festival Tecate Emblema, Julieta Cazzuchelli (nombre real de la artista) fue cuestionada de inmediato sobre las recientes controversias con el padre de su hija. De forma directa y calmada, la "Nena Trampa" frenó las preguntas explicando que su silencio es por un mandato judicial.

"Yo no tengo permitido hablar de ninguna de esas cuestiones ahora. Legalmente no lo puedo hacer, así que no me lo pregunten... Aunque yo quisiera, no lo puedo hacer. Me gustaría que sí entiendan eso", declaró firmemente ante los reporteros.

La orden de restricción busca proteger la integridad del proceso legal y, principalmente, el bienestar de la menor, evitando que el conflicto escale mediáticamente y que las declaraciones en televisión o redes sociales afecten el curso de las audiencias programadas para los próximos meses.

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