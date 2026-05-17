Incendio consume 800 hectáreas en Chunkopob

Un total de 800 hectáreas de selva de la reserva forestal se consumieron en las alturas de Chunkopob, ubicado en los costados de la jurisdicción de Escárcega. El comisario ejidal Moisés Dzul señaló que no se sabe cómo ocurrió el incendio, y que no se puede culpar a nadie mientras no haya testigos, aunque reconoció que quedó mucho en cenizas y pidió la intervención de las autoridades federales.

Durante una gira en la ampliación forestal, el comisario y su directiva fueron avisados de dos situaciones: la llegada de invasores para ocupar tierras ilegalmente y la quema de superficie forestal presuntamente a propósito para sembrar. Se calcula que cerca de 800 hectáreas de monte alto y bajo fueron afectadas, en una reserva que cada año se brechea por órdenes de la Conafor.

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En tres días de visita, los ejidatarios buscaron puntos de invasión, pero las lluvias impidieron el acceso. Se presume que en las más de 35 mil hectáreas existen otras áreas quemadas.

El comisario explicó que al llegar al sitio ya estaba consumida gran cantidad de árboles de gran tamaño, además de evidencias de saqueo de madera, lo que se cree es la razón de las quemas para facilitar el acceso a la selva alta.

Finalmente, el líder campesino y el presidente del Consejo de Vigilancia lamentaron la invaluable quema de la montaña, recordando que en los años 70 y 80 era zona de chicle y durmientes, y acusaron que los invasores hacen su agosto. Aseguraron que continuarán las acciones para impedir saqueos y deforestación en la selva forestal.