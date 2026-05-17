La CNTE anuncia huelga nacional; ¿cuándo marcharán al Zócalo de la CDMX e instalarán un plantón?

A través de un video difundido en redes sociales, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron que saldrán a las calles a manifestarse y exigir que se cumplan sus demandas.

Invitaron a los compañeros y miembros de la Coordinadora a salir a protestar, alzar la voz, así como luchar por sus principios, todo esto en el marco de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 que se realizará en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

🔴 La CNTE anunció que el 1 de junio iniciarán las actividades de la huelga nacional.



Empezarán con una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo, donde instalarán un plantón.



🗞️Lizbeth Hernández vía @Radio_Formula pic.twitter.com/OJTx6Auz1w — Azucena Uresti (@azucenau) May 17, 2026

Uno de los puntos más controversiales es el aumento salarial del 9% que anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum para los maestros, pues la CNTE lo rechaza totalmente, pues lo ven con algo raquítico ante la inflación que vive el país en la actualidad.

“Ante esta ventana del marco del Mundial, donde de manera unitaria vamos a salir a reanudar la huelga nacional, es muy importante anunciar los oídos sordos que tiene el gobierno federal y por eso emplazamos al gobierno federal para que atienda las demandas centrales que tenemos, que son la abrogación a la nefasta Ley del ISSSTE de 2007, abrogación a la Reforma Educativa Peña-AMLO-Sheinbaum”.

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“También rechazamos categóricamente el incremento salarial de 9% que creemos que es raquítico para la inflación y que no refleja realmente la revalorización del magisterio como lo anunciaban constantemente ante los medios de comunicación, pero también queremos ser muy enfáticos en decir que tienen que dar una solución a las demandas del pliego petitorio, hoy parece una burla la respuesta que nos dan”, declararon en una conferencia miembros de la CNTE.

Se esperan movilizaciones en todo el país, principalmente en CDMX, con el objetivo de colapsar las principales vías a partir del 1 de junio y semanas siguientes, cuando el Mundial de la FIFA esté en marcha, algo que podría afectar directamente la organización y eventos en la ciudades que recibirán partidos.