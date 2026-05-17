Con procesión culmina feria taurina de Tenabo; 90 años de tradición en honor al Gran Poder de Dios

Con procesión culmina la Feria Taurina de Tenabo, edición 2025, en honor al Gran Poder de Dios, mencionó el presbítero José Guadalupe Pérez Mendoza tras oficiar la homilía en la parroquia de Tenabo, que registró un lleno total para la veneración de la imagen. Al concluir, se realizó el paseo en el entorno del parque hasta el ruedo taurino.

Ante un lleno total, devotos, palqueros y visitantes escucharon el sermón sobre la creatividad y la fe, destacando que cuando se da mal uso a la creatividad surgen enfrentamientos y discrepancias.

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Los ministros religiosos señalaron que el Gran Poder de Dios es venerado también con el afán de pedir lluvia para el ciclo agrícola primavera-verano 2026, fundamental para sembrar maíz, calabaza y frijol, recordando que desde hace 90 años se celebra la fiesta brava en su honor.

Devoción y fiesta patronal llenan parroquia de Tenabo / Jorge Amado Caamal

La procesión inició con la imagen cargada por socios palqueros, acompañada de la Virgen de la Asunción, portada por mujeres que se turnaron en cada tramo hasta llegar al ruedo taurino, donde recorrió los cuatro puntos cardinales antes de la última corrida de la noche, encabezada por los matadores y organizada por los palqueros, bajo la dirección de su presidente Carlos Jerónimo Ceh Colli.