Mueren tres por tiroteo en centro islámico en San Diego, EE.UU; dos presuntos atacantes muertos

Un tiroteo en una mezquita en San Diego, California, dejó el lunes tres víctimas mortales mientras que dos de los presuntos atacantes fueron encontrados muertos en las cercanías por heridas autoinfligidas, según la policía.

Las autoridades dijeron que los servicios de respuesta a emergencias encontraron a las víctimas afuera del extenso Centro Islámico de San Diego, antes de encontrar más tarde a los tiradores, de 19 y 17 años, también muertos cerca del lugar.

Noticia Destacada Tiroteos en Mississippi dejan seis muertos; hay un detenido y autoridades descartan riesgo a la población

Sus motivaciones son por el momento desconocidas. Pero, según la policía, el caso se trata por ahora como un ataque islamófobo.

Decenas de patrullas de policía estacionaron en una autopista cerca del Centro Islámico de San Diego, descrita en su sitio web como la mezquita más grande del condado, y varias decenas de agentes fuertemente armados rodeaban el lugar, según imágenes de medios locales.

Desde un helicóptero, otras imágenes televisivas mostraban una persona no identificada tendida en un charco de sangre.

🚨Tiroteo en un centro islámico de San Diego, California, deja 5 personas muertas, incluidos los dos presuntos responsables de 17 y 19 años.



El hecho generó el cierre de escuelas y un operativo del FBI y la policía local. pic.twitter.com/mJ7G5fwKDe — Azucena Uresti (@azucenau) May 18, 2026

"La amenaza en el centro islámico ha sido neutralizada", dijo en X (antes Twitter) la policía, luego de un breve período de confinamiento, en el que las autoridades aconsejaron a los residentes permanecer a puerta cerrada.

"Recibimos una llamada sobre un tirador activo en el centro islámico. En un plazo de cuatro minutos, los agentes llegaron al lugar y observaron de inmediato a tres víctimas fallecidas frente al edificio", declaró a los periodistas el jefe de la Policía de San Diego, Scott Wahl.

Noticia Destacada Tiroteo en Times Square deja tres heridos y un detenido en Nueva York

"Inmediatamente comenzamos a desplegarnos en respuesta al tirador activo dentro de la mezquita y la escuela adyacente", agregó, señalando que la policía había recibido llamadas sobre más disparos en las cercanías.

Fuera del centro islámico, la policía encontró un vehículo en medio de la calle con los presuntos atacantes muertos en su interior. "En este momento, todo indica que los sospechosos murieron por heridas de bala autoinfligidas. Ningún agente activó su arma", dijo Wahl.

Trump calificó el tiroteo como una "situación terrible"

Por el momento no se han hecho públicas las identidades de las víctimas fatales ni de los atacantes. "Todos los niños, los miembros del personal y los docentes están a salvo fuera del centro islámico", explicó en un mensaje en vídeo un responsable del centro, el imán Taha Hassane.

"Nunca antes habíamos vivido una tragedia como esta. Y en este momento lo único que puedo decir es que enviamos nuestras oraciones y nos solidarizamos con todas las familias de nuestra comunidad aquí", dijo. "Es extremadamente indignante atacar un lugar de culto", añadió el imán.

El presidente Donald Trump calificó el tiroteo como una "situación terrible". "He recibido algunos informes preliminares, pero vamos a volver sobre ello ya analizarlo muy a fondo", dijo a los periodistas.

>>@CAGovernor Gavin Newsom has been briefed on an evolving situation in Clairemont community of San Diego, near the Islamic Center.



The Governor’s Office of Emergency Services (@Cal_OES) is coordinating with local law enforcement.



We are grateful to the first responders on the… — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) May 18, 2026

El gobernador de California, Gavin Newsom, fue informado sobre el tema, según indicó su oficina de prensa. "Agradecemos a los equipos de emergencia en el lugar que trabajan para proteger a la comunidad e instamos a todos a seguir las indicaciones de las autoridades locales", señaló en una publicación en X.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal