Camiones antiguos y plan poco profesional: ARTEC exhibe a cooperativa de Campeche que rechazó al Ko’ox

El estudio técnico presentado por la cooperativa “José María Morelos y Pavón” registró severas inconsistencias que deben corregirse para que pueda ser considerado un proyecto profesional, ya que carece de objetivos, misión, proyecciones financieras, estadísticas y un análisis de mercado formal, reveló el director de la Agencia Reguladora de Transporte del Estado de Campeche (ARTEC), Eduardo Zubieta Marco.

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El funcionario estatal señaló que el organismo a su cargo está en la disposición de ofrecer opciones de financiamiento para que los transportistas adquieran nuevas unidades; sin embargo, aclaró que en su momento la cooperativa se negó a adherirse al proyecto de la empresa Movibus cuando se conformaba el nuevo sistema de transporte Ko'ox.

Asimismo, Zubieta Marco sostuvo que los camiones de dicha cooperativa que actualmente se encuentran en ruta tienen más de 10 años de antigüedad, por lo que violan las disposiciones de la ley de transporte vigente. No obstante, admitió que debido a que la ciudadanía aún depende de este servicio en varias colonias, la autoridad no ha retirado de circulación a las 18 unidades que integran su flota.

Por otra parte, respecto a la protesta de un ciudadano con discapacidad que se plantó en el Palacio Legislativo para externar su inconformidad con el servicio de Ko'ox, el titular de la ARTEC planteó que el afectado debió presentar su queja formal y directa ante la dependencia para poder iniciar una investigación. Argumentó que, como autoridad, no opera basándose en redes sociales para actuar, aunque adelantó que sostendrá una reunión con los directivos de Movibus para revisar el caso.

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JGH