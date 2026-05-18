Violento ataque en Culiacán: irrumpen vivienda a balazos y le prenden fuego

Una vivienda del fraccionamiento Los Almendros, en el sector Issstesin al norte de la ciudad, fue atacada a balazos, vandalizada e incendiada la tarde de este lunes 18 de mayo.

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Según reportes preliminares, un grupo armado utilizó dos vehículos para cometer el atentado. Uno de los automotores fue empleado deliberadamente para reventar el portón de la cochera; tras el embate, ambas unidades terminaron calcinadas en el sitio.

Los hechos se registraron alrededor de las 14:30 horas sobre la calle Segunda, entre Verdal y Alberquín. Vecinos del sector alertaron al número de emergencias 911 tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego y observar la columna de humo que emanaba del inmueble.

Un grupo armado utilizó dos vehículos para irrumpir en el inmueble. / Especial

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como corporaciones policiacas estatales y municipales. En el lugar, las fuerzas de seguridad encontraron la fachada de la vivienda con múltiples impactos de bala de grueso calibre, el acceso principal derribado y dos vehículos envueltos en llamas. El fuego se extendió rápidamente de la unidad usada para derribar el portón hacia otro vehículo que se encontraba estacionado en la propiedad.

Personal de Bomberos Culiacán acudió para controlar y sofocar el incendio. Por su parte, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) recolectaron decenas de casquillos percutidos de armas largas como evidencia para integrar la carpeta de investigación. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni fallecidas.

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Se investiga si este ataque está relacionado con el despojo violento de un vehículo ocurrido minutos antes en la misma zona, el cual presuntamente fue utilizado por los agresores para la agresión. Este atentado se suma a la racha de violencia registrada al norte de Culiacán, donde en las últimas semanas se han reportado varios ataques similares contra inmuebles de la zona.

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