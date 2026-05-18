Incendio en manglar provoca cierre parcial de la avenida Costera en Campeche

Autoridades estatales y municipales movilizaron a sus cuerpos de emergencia la tarde de este lunes tras registrarse un incendio de manglar sobre la avenida Costera, a la altura de la comunidad de Imí I, lo que provocó el cierre parcial de la vialidad y afectaciones al tránsito vehicular.

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El siniestro, que se suma a los diversos reportes de quemas registrados durante la jornada, requirió la intervención inmediata de personal de Protección Civil, el cuerpo de Bomberos de Campeche y agentes de la Policía Estatal, quienes acudieron al llamado ciudadano para contener las llamas en la zona limítrofe de la ciudad.

Autoridades no descartaron una posible intervención humana. / Lucio Blanco

De acuerdo con los reportes iniciales, se presume que el fuego pudo haberse originado por el "efecto lupa" derivado de las extremas temperaturas del día; no obstante, las autoridades no descartaron que haya sido provocado por intervención humana, aunque hasta el momento no se tienen indicios ni personas sospechosas.

La emergencia fue controlada de manera eficaz por los tragahumo. Elementos policiales se encargaron de acordonar el área para garantizar la seguridad de las maniobras, lo que generó un intenso congestionamiento vial debido a que el tramo afectado es una de las principales vías de entrada y salida del municipio.

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JGH