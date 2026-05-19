Potro Caballero enfrenta millonaria demanda tras señalamiento contra Arturo Islas.

El conflicto legal entre el influencer Luis "Potro" Caballero y el activista ambiental Arturo Islas Allende ha escalado de manera drástica. Lo que comenzó como un polémico intercambio de declaraciones mediáticas, se ha convertido en un complejo proceso civil y penal.

Este complicado proceso legal podría costarle al exintegrante de Acapulco Shore y La Casa de los Famosos México una suma millonaria, o tener consecuencias penales, en el peor de los casos. La polémica resurgió después de que diversos medios informaran que personas cercanas al caso explicaron que el influencer habría acudido a una audiencia civil.

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¿Por qué comenzó el conflicto entre Arturo Islas y Potro Caballero?

El origen de la disputa se remonta a mediados de 2024, cuando "Potro" Caballero afirmó en su podcast El Potrero, que Arturo Islas utilizaba su fachada de defensor ambiental para lucrar. El influencer lo acusó directamente de tráfico de animales exóticos y de venderlos para la industria de las pieles.

Ante la gravedad de los señalamientos que afectaron su reputación y contratos comerciales, Islas procedió legalmente mediante una demanda por daño moral. La demanda civil exige una reparación económica inicial por los perjuicios causados a la imagen profesional del activista.

¿Qué exige Arturo Islas a Potro Caballero por los comentarios hechos?

La cifra que inicialmente se estimaba en 4 millones de pesos pero que, al sumar honorarios legales de los litigantes y otros conceptos, eleva las reclamaciones totales a cerca de 10 millones de pesos. Sin embargo; el caso no se limita al dinero. Arturo Islas también interpuso una denuncia penal por presunta falsedad de declaración.

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Se reporta que "Potro" supuestamente negó ante la autoridad judicial haber emitido los insultos o acusaciones, a pesar de la existencia de videos y audios públicos que lo contradicen. Si el juez comprueba el delito de falsedad, Caballero podría enfrentar una pena en prisión de dos a seis años.

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