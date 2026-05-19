Anuel AA es captado en México con otra mujer; ¿y Laury Saavedra?

Anuel AA ha vuelto a convertirse en el centro de la polémica tras ser captado en video durante su reciente visita a México acompañado de una misteriosa joven, avivando con fuerza los rumores de una ruptura definitiva con su actual pareja, la modelo venezolana Laury Saavedra.

Los videos que fueron compartidos en diversas redes sociales muestran al músico caminando al lado de una joven. Estos clips han generado revuelo entre los usuarios y seguidores, pues se ha comenzado a señalar que el cantante y la modelo habrían terminado su relación.

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¿Quién es la mujer que estaba con Anuel AA en la CDMX?

En los videos virales compartidos por varios medios de entretenimiento, se puede observar a Anuel AA caminando al lado de una mujer con su mano en la cintura y subiendo a una camioneta juntos. Los fanáticos no tardaron en notar la actitud caballerosa y sonriente del artista hacia su acompañante, de la cuál se desconoce su identidad.

Este comportamiento contrasta con el prolongado silencio mediático que mantenía sobre su vida sentimental tras el nacimiento de su hija Emmaluna, fruto de su relación con Saavedra. Y aunque el músico no se ha pronunciado de manera oficial sobre el estado de su noviazgo; los seguidores han considerado que la relación terminó.

Rumores del fin de la relación entre Anuel AA y Laury Saavedra

Los usuarios han notado los movimientos de Laury Saavedra en Instagram que parecen confirmar que la relación atraviesa una fuerte crisis o llegó a su fin. La modelo venezolana encendió las alarmas al interactuar con comentarios de sus seguidores que daban por hecho la separación.

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A esto se suma que Saavedra le dio "me gusta" a mensajes de apoyo que decían cosas como "Tú eres una buena mujer, para adelante, tú sabes lo que es él", lo que ha sido interpretado por la opinión pública como una confirmación indirecta de la ruptura y de una presunta infidelidad.

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