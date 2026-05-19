Intentó dar vuelta en U y provocó aparatosa carambola en Candelaria

La falta de precaución del conductor de una camioneta Land Rover Discovery, color gris y con placas DHX-274-B del estado, provocó un choque múltiple la tarde de este martes sobre la carretera estatal que conduce a la salida del ejido Pejelagarto, dejando como saldo cuantiosos daños materiales.

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De acuerdo con datos recabados, los hechos se registraron alrededor de las 13:20 horas en el tramo Candelaria-Pejelagarto. El responsable de la unidad gris intentó realizar una maniobra de vuelta en "U" sin percatarse de que en la misma dirección y detrás de él circulaban una camioneta Ford Ranger, color azul, con matrícula WN-3943-C, y un automóvil Chevrolet Chevy, color blanco, con placas DED-776-D.

Ante lo imprevisto de la acción, el conductor de la Ford Ranger no consiguió frenar a tiempo e impactó por alcance a la Discovery; a su vez, el automóvil Chevy no pudo detener su marcha y colisionó contra la parte posterior de la Ranger, completando la carambola.

A pesar de lo aparatoso del percance, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas. Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, SPSC, quienes acordonaron el área y levantaron las evidencias correspondientes. El caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado, FGE, para que el Ministerio Público deslinde responsabilidades, mientras que las tres unidades involucradas fueron remolcadas al corralón municipal bajo resguardo policiaco.

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JGH