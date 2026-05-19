¿Qué dicen las nuevas cartas que El Chapo Guzmán envió a la corte de Brooklyn y qué pide?

Este día la corte de Brooklyn dio a conocer las últimas cartas que escribió y envió Joaquín "Chapo" Guzmán, en las que solicita de nueva cuenta ser enviado de regreso a México, además, también habla sobre su inocencia en la que mantiene su postura por completo.

Guzmán Loera asegura en una de las cartas que envió a una corte federal de Estados Unidos que, el jurado que lo encontró culpable de los cargos por los que se le acusaban fue intimidado por la postura del poder judicial, escribió el narcotraficante encarcelado en ese país.

"El jurado de mi juicio fue intimidado por la postura del poder judicial, y la falta de pruebas no fue suficientemente sólida como para desestimar mi caso", detalló el "Chapo", a través de una serie de cartas que fueron recibidas por la oficina de la corte y dadas a conocer.

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En las últimas semanas, Joaquín Guzmán ha estado enviando diferentes cartas escritas a mano y en inglés para solicitar de manera reiterada su extradición a México, además de un nuevo juicio, ambas peticiones han sido rechazadas por el juez Brian Cogan.

El "Chapo" Guzmán fue encontrado culpable en 2019 por un jurado de 10 delitos de narcotráfico durante el proceso y este tuvo una duración de cuatro meses, el cual se convirtió en el mayor juicio realizado en Estados Unidos por narcotráfico.

El delincuente mexicano también afirmó en las cartas que ha sido señalado como responsable de actos de violencia que, según su versión, fueron cometidos por el Gobierno de México. Además, destaca que nunca se ha fugado de una prisión de Estados Unidos, por lo que "no existe un riesgo que justifique negar mi solicitud a la luz de las leyes extranjeras y de la política jurídica".