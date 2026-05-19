Rinden memoria a José Martí en Mérida por el 131 aniversario de la caída en batalla de “El Apóstol de la Independencia”

Con solemnidad y manteniendo el recuerdo vivo de sus aportes a toda América Latina, se llevó a cabo la entrega de la ofrenda floral y guardia de honor por el 131 aniversario de la caída en batalla de José Martí. El evento se celebró desde el Centro Cultural homónimo, ubicado en el Parque de Las Américas, lugar donde también descansa el busto del pensador y líder de la lucha independentista cubana.

Joulier Quintanilla, presidente de la Asociación de Cubanos Residentes en México “José Martí” Delegación Yucatán, recordó en su mensaje la importancia que tuvo el líder cubano en la consolidación de la isla como una nación soberana. También destacó la importancia del pensamiento martiano, el cual persiste como una guía moral para Cuba y el continente a través de los valores de internacionalismo, dignidad, solidaridad y humanismo.

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“Su sacrificio en combate no significó una derrota, sino el nacimiento eterno de una idea. Martí vive en la conciencia de un pueblo, en la defensa de nuestra identidad, en la solidaridad entre los pueblos y en la dignidad de quienes no renuncian jamás a sus principios”, añadió.

El homenaje también contó con la participación de la cónsul general de Cuba en Mérida, Nayma Acosta Aguirre. En su discurso, aseguró que el pueblo cubano enfrenta un “castigo colectivo” derivado del bloqueo económico, energético y comercial impuesto por Estados Unidos, el se ha recrudecido en los últimos meses y afecta severamente a todos los sectores de la sociedad cubana.

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En conmemoración de José Martí, señaló que Cuba mantiene históricamente una política de paz y negó que su país represente una amenaza para Estados Unidos. Afirmó que, pese a las sanciones, la isla ha desarrollado avances importantes en salud y educación, como vacunas, tratamientos contra el cáncer y el Alzheimer, así como un sistema de atención primaria y acceso universal a la educación superior.

Las autoridades presentes, acompañadas de amigos de Cuba en Mérida y autoridades culturales, formaron parte de la guardia de honor y realizaron la entrega de la ofrenda floral al busto de Martí. De igual forma se entonaron los himnos nacionales de México y Cuba, como muestra de la hermandad entre ambas naciones.

Jóvenes también formaron parte del recuerdo a Martí con la lectura del poema “Cultivo una rosa blanca” por parte de la estudiante Daniela Sevilla Iglesias, así como la participación de la estudiante Nema Castillo García con la lectura de una remembranza a la revista “La Edad de Oro”, publicación hecha por José Martí para las infancias.