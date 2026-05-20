Revelan video del terrible accidente que sufrió Paolita Suárez en su camioneta

Durante la noche del pasado 19 de mayo del 2026, una lamentable noticia se dio a conocer, al confirmarse que la influencer Paolita Suárez sufrió un terrible accidente vial en León, Guanajuato.

El tema ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, incluso han circulado algunos videos de cómo quedó la camioneta de la influencer, quien en ese momento viajaba a bordo del vehículo.

Noticia Destacada Wendy Guevara y Paolita Suárez fueron asaltadas en la carretera, esto ha dicho la influencer

Esto se sabe sobre el accidente de Paolita Suárez

Se mencionó que el accidente de Paolita Suárez, fue por aparente descuido, por lo que terminó en la parte de atrás de un camión repartidor de refrescos, después del incidente, comenzó a circular un video sobre lo sucedido, el cual fue captado por algunos testigos que estaban en el lugar.

En las imágenes se puede ver que la camioneta de Paolita Suárez, terminó con daños muy graves, en especial en el frente, donde se activaron las bolsas de aire, mientras que el vehículo terminó varado a mitad de la avenida.

Noticia Destacada Paolita Suárez pierde su diputación por León, Guanajuato, con el PT

En cuanto a Paolita Suárez, se sabe que fue trasladada de emergencia al hospital para recibir atención médica inmediata. Fue una amiga cercana de la famosa, llamada Alexa, quien decidió compartir el estado de salud de la influencer.

APARATOSO ACCIDENTE



La influencer Paolita Suárez sufrió un accidente en carretera, su camioneta impactó con un camión de Pepsi. La influencer fue trasladada a un hospital. pic.twitter.com/V4eomKDxcn — La Comadrita (@lacomadritaof_) May 20, 2026

"Quiero decirles que ella está bien, no pasó nada grave. Ella misma saldrá más adelante a decirles exactamente qué fue lo que pasó. Por favor, no crean todo lo descabellado que andan inventando y diciendo en redes sociales. El chisme vende, pero a mí me consta que está perfectamente bien, se encuentra en un lugar seguro y bajo resguardo... ella está bien"

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal