La multa que puedes recibir por estacionarte en franja amarilla en Mérida

Estacionarse en una zona marcada con franja amarilla en Mérida puede salir caro para los automovilistas que ignoren esta restricción vial.

Además de afectar la circulación y poner en riesgo a peatones y conductores, esta infracción puede derivar en multas económicas e incluso en el retiro del vehículo por parte de las autoridades.

En la capital yucateca, las franjas amarillas son utilizadas para indicar áreas donde está prohibido estacionarse, especialmente en esquinas, avenidas de alta circulación, accesos a cocheras, paraderos y zonas de carga y descarga.

¿Qué significa la franja amarilla en las calles?

La línea o franja amarilla pintada sobre banquetas y guarniciones indica una prohibición de estacionamiento. Su objetivo es mantener libres ciertas áreas para garantizar visibilidad, accesibilidad y movilidad urbana. Generalmente, estas zonas se ubican en:

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Esquinas y cruces viales

Entradas y salidas de vehículos

Paraderos de transporte público

Hospitales y escuelas

Áreas de carga y descarga

Calles estrechas o avenidas principales

Ignorar esta señalización puede provocar congestionamientos, accidentes o dificultar el paso de unidades de emergencia.

¿De cuánto es la multa por estacionarse en franja amarilla en Mérida?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán y las disposiciones municipales, estacionarse en lugares prohibidos puede generar sanciones que van desde varias Unidades de Medida y Actualización (UMA).

En 2026, la UMA tiene un valor superior a los 113 pesos diarios, por lo que la multa por invadir una franja amarilla puede superar fácilmente los mil pesos, dependiendo de la gravedad de la falta y si el vehículo obstruye el tránsito o representa un riesgo.

En algunos casos, agentes de tránsito también pueden solicitar el uso de grúas para retirar el automóvil, lo que incrementa el gasto debido al pago del arrastre y resguardo en el corralón.

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Recomendaciones para evitar multas en Mérida

Para evitar sanciones al conducir en Mérida, autoridades recomiendan:

Revisar siempre la señalización antes de estacionarse

Evitar dejar el vehículo cerca de esquinas

Respetar banquetas pintadas de amarillo

Utilizar estacionamientos públicos cuando sea necesario

No bloquear accesos particulares o rampas

Durante temporadas vacacionales, eventos masivos o en el Centro Histórico de Mérida, los operativos de tránsito suelen intensificarse, por lo que las infracciones por estacionarse en sitios prohibidos son más frecuentes.