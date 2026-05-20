Vecinos y policías capturan a presunto asaltante de una mujer en la Colosio de Playa del Carmen

Rápida intervención de vecinos de la colonia Luis Donaldo Colosio y de elementos de la Policía Municipal permitió la detención de un sujeto señalado de haber golpeado y asaltado a una mujer durante la noche, en una zona cercana a dicho asentamiento.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando habitantes del sector escucharon los gritos de auxilio de una mujer que presuntamente había sido interceptada por un hombre, quien además de agredirla físicamente, la despojó de sus pertenencias antes de intentar darse a la fuga entre las calles de la colonia.

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Tras percatarse de lo sucedido, ciudadanos solicitaron apoyo a través de la línea de emergencias 911, donde reportaron el ataque y proporcionaron características del presunto responsable, lo que permitió la movilización inmediata de unidades policiacas en los alrededores.

Según información recabada en el lugar, el sospechoso fue ubicado minutos después sobre la calle 96 entre las avenidas 35 y 40, donde intentaba escapar tanto de los agentes como de algunos vecinos que decidieron seguirlo para evitar que huyera.

La persecución se extendió durante varios minutos por distintas vialidades de la zona, mientras elementos policiacos cerraban el paso en puntos estratégicos para impedir que el individuo lograra esconderse o abandonar el sector.

Finalmente, los oficiales lograron interceptar y asegurar al masculino, quien fue sometido y posteriormente abordado a una patrulla para ser trasladado ante las autoridades correspondientes.

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Luego de la detención, los policías llevaron al presunto responsable hasta el lugar donde se encontraba la víctima para la identificación correspondiente. La mujer, quien presentaba visibles signos de agresión y una fuerte crisis nerviosa, recibió apoyo por parte de las autoridades y posteriormente fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

En dicha dependencia ministerial, la agraviada procedería a interponer la denuncia formal en contra del detenido, mientras se integraba la carpeta de investigación por los delitos que resulten.

Habitantes de la colonia señalaron que este tipo de situaciones generan preocupación entre las familias de la zona, por lo que hicieron un llamado a reforzar los recorridos de vigilancia y la presencia policial, especialmente durante las noches.