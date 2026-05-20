Marie Claire rompe el silencio y defiende a José Manuel Figueroa de las acusaciones de Imelda Tuñón

Desde hace un tiempo, Jose Manuel Figueroa e Imelda Tuñón han dado mucho de qué hablar, pues recordemos la joven, filtró una llamada, donde se menciona que supuestamente el cantante habría abusado de Julián Figueroa.

La polémica ha sido tan grande y compleja, que el hijo de Joan Sebastian, tomó la decisión de comenzar acciones legales en contra de Imelda Tuñón, por lo que varios famosos han opinado sobre la compleja situación.

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Marie Claire sale en defensa de José Manuel Figueroa

Ante toda esta polémica, Marie Claire Harp compartió su opinión al respecto, pues fue cuestionada sobre los señalamientos que hizo Imelda Tuñón sobre José Manuel Figueroa, quien fue su pareja hace unos años.

Por medio de una entrevista para ‘El Junket’, la conductora aseguró que no hubo episodios de violencia.

“Conmigo nunca lo fue, nunca tiene una denuncia de mi parte”

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Sin embargo, la famosa no quiso que se alimentara más esta polémica: “No tengo nada que decir” y aseguró que no quiere entrar en el conflicto.

Cabe mencionar que, el cantante no dejó pasar esta situación y presentó una demanda por daño moral y violencia mediática y familiar, añadió que esto quitó las posibilidades de mantener una relación cercana con su sobrino.

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